بزشكيان يتوجه الى مصر غدا للمشاركة في قمة مجموعة "دي 8"

اعلن ذلك مدير العلاقات العامة برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية لمراسل وكالة "ارنا" مساء الثلاثاء وقال: أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى حضوره اجتماع القمة الحادي عشر لرؤساء الدول الإسلامية الثمانية النامية (دي 8) سيبحث في لقاءات منفصلة مع بعض نظرائه المشاركين في القمة حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "حبيب عباسي": على هامش قمة "دي 8" ، سيعقد في القاهرة اجتماع بشأن غزة وسوريا ولبنان بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورؤساء الدول المشاركة الأخرى.

وأعلن "علي أحمد نيا"، رئيس الشؤون الإعلامية للحكومة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء على حسابه الخاص على منصة إكس، عن زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مصر، ويرافقه فيها وزيرا الخارجية والاقتصاد والمالية.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد غادر طهران الى القاهرة في وقت سابق من يوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية مجموعة "دي 8" الأربعاء ، قبل يوم واحد من انعقاد قمة المجموعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثائق النهائية للقمة.

ويعقد اجتماع القمة الحادي عشر لقادة مجموعة الدول الإسلامية الثمانية النامية، المعروفة باسم "دي 8" ، وهي إيران وتركيا ومصر وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلاديش، يوم الخميس بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ونظرائه في المجموعة.

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