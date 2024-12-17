المقاومة الفلسطينية تفجر منزلاً في قوة إسرائيلية قوامها 11 جندياً بين قتيل وجريح

وافادت الميادين انه تمكّن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من "جيش" الاحتلال، غرب معسكر جباليا، وأجهزوا على 3 جنود من مسافة صفر. وأكدت القسام أنّ الطائرات المروحية شوهدت وهي تُجلي القتلى والمصابين.

وفجّرت كتائب القسام منزلاً مفخّخاً في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بقذائف الهاون، مقر قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال في "موقع أبو عريبان"، في محور "نتساريم".

وقصفت السرايا، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60)، تجمعات لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط مسجد العطار، جنوبي غربي مدينة رفح.

وكان المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أعلن، يوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة إثنين بجروح، خلال معركة جنوبي قطاع غزة.

وقالت إذاعة "جيش" الاحتلال إنّه، مساء أمس الإثنين، "انهار مبنى خلال مهمة للكتيبة 931 في مخيم الشابورة، والجيش لا يزال يحقق في أسباب انهياره"، لافتةً إلى أنّ "الجيش عمل سابقاً في المبنى".

وبحسب الإذاعة، فإنّه كان هناك 4 جنود داخل المبنى المنهار، وتم إنقاذ إثنين منهم بسرعة، ثم جرى نقلهما جواً بواسطة مروحية هبطت داخل القطاع في محور فيلادلفيا، في حين كان هناك جنديان قتيلان تحت الأنقاض، واستمرت عملية انتشالهما 12 ساعة.

انتهى ** 2342