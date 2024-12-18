ايران وارمينيا تؤكدان على تطوير العلاقات الثقافية

وخلال اجتماعه مع وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الارمينية جانا أندرياسيان، اكد صالحي اميري على تعزيز العلاقات بين إيران والدول المجاورة لها، وقال: تتمتع إيران وأرمينيا بعلاقات طويلة الأمد مع بعضهما البعض، ونحن نعتبر أمن أرمينيا من أمننا.

واضاف: ان سياسة الحكومة الإيرانية هي تطوير العلاقات مع أرمينيا، ونظرا لأهمية الثقافة وتأثيرها، لو قمنا بتعميق العلاقات الثقافية بين البلدين، فإن المجالات الأخرى سوف تزدهر أيضا.

وقال: ان العلاقات بين الشعبين تعود إلى 500 عام مضى، وفي ثقافتنا يعتبر الأرمن شعبا نبيلا وكانت لهم مشاركة فعالة خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988).

وأضاف وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني: ليس لدينا أي سبب لعدم التعاون مع أرمينيا. وفي مجال التراث الثقافي، بالإضافة إلى التسجيل الدولي للكنائس الأرمنية في شمال غرب إيران، نقوم أيضًا بتسجيل وحماية وترميم الكنائس في عموم البلاد ونعتبر هذه الأماكن مقدسة.

واشار الى انه توجد في إيران إحدى أقدم الكنائس في العالم، واضاف: هذه الأماكن مع الحفاظ على حرمتها وإقامة الشعائر الدينية فيها، تم أيضًا إدخالها كوجهات سياحية.

واوضح صالحي أميري بشان مقترحات للتعاون بين إيران وأرمينيا بان الأبحاث والاستكشافات المشتركة يمكن ان تكون جزءًا من الأنشطة بين إيران وأرمينيا واضاف: لدى وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية مركز أبحاث يحظى بارضيات وقدرات جيدة للتعاون ونحن على استعداد لإجراء استكشافات مشتركة مع أرمينيا.

وتابع: من ناحية أخرى، فإن عقد ورش عمل تعليمية في مجالات مختلفة مثل الاستكشاف والترميم، وإعداد الملفات المشتركة لتسجيل الكنائس، والملفات المشتركة في مجال التراث غير المادي يمكن أن تعزز العلاقات بين إيران وأرمينيا.

واقترح صالحي اميري إقامة معارض مشتركة واضاف: نشهد حاليًا إقامة معرض للأعمال الثقافية والمتحفية الإيرانية في الصين، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا.

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني: العلاقات بين الشعوب تتعزز من خلال النخب، لذا أقترح أن تتحدث النخب مع بعضها البعض في مساحات مشتركة ومحددة. نوجه لكم الدعوة للسفر إلى طهران وتنفيذ هذه الاقتراحات.

*وزيرة الثقافة الارمينية: نحن على استعداد للتعاون وتعزيز العلاقات الثقافية مع إيران

كما أعربت جانا أندرياسيان، وزيرة الثقافة والرياضة الارمينية، عن تقديرها لمواقف حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية واهتمام حكومة وشعب أرمينيا بتعزيز العلاقات مع إيران وقالت: ان القضايا التي طرحتموها كانت بالتوازي مع الاقتراحات والقضايا التي كنت أعتزم طرحها في هذا الاجتماع، وهذا يعني أن لدينا الكثير من النقاط المشتركة.

وأضافت: العلاقات بين إيران وأرمينيا قديمة وشعبا البلدين يتمتعان بعلاقات جيدة مع بعضهما البعض. الحكومة الأرمينية تدعم المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية لأنها كانت دائما إلى جانبنا ودعمتنا.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة الارمينية: أيضًا، كممثلين للحكومة الأرمينية، نشكر ونقدر حكومة جمهورية إيران الإسلامية على المعاملة اللائقة للأرمن وترميم الكنائس والمعالم التاريخية المتعلقة بهم.

واشادت بمقترحات وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني وقالت: نحن مستعدون لتنفيذ كل هذه المقترحات ومهتمون بتطوير العلاقات الثقافية مع إيران.

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