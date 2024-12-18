13 عملا مقاوما ضد الاحتلال في الضفة خلال 24 ساعة

وذكر مركز معلومات فلسطين “معطى” أن عمليات المقاومة تضمنت عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 6 نقاط متفرقة بالضفة، إلى جانب خروج 3 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بمدينة القدس المحتلة، ومخيم عسكر وبيت فوريك ومدينة نابلس والخضر ببيت لحم، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

كما أطلق مقاومون النار وألقوا عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية زبوبا في جنين، كذلك استهدف المقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص عند حاجز الطيبة بطولكرم.

وخرجت مظاهرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

انتهى ** 2342