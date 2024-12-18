مقاومون يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والعبوات شمالي الضفة

وافادت الميادين ان كتائب شهداء الأقصى في نابلس اعلنت عن أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي المقتحمة لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، معلنةً أنهم اشتبكوا مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة، وبالعبوات الناسفة من طراز "أقصى 1".

وفي بيانٍ آخر، قالت كـــتائب شـــهداء الأقصى إنّ شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس برشقاتٍ كثيفة من الرصاص.

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة نابلس إن مقاتليها تصدوا بالرصاص وبالعبوات الناسفة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف شرقي المدينة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد تحدّثت عن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر القديم، شرقي مدينة نابلس.

وفي سياقٍ متصل، اقتحمت قوات الاحتلال أيضاً، مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفي أثناء الاقتحام أفادت جمعية الهلال الأحمر بأنّ طواقمها تعاملت مع إصابة رصاص حي لشاب (24 عاماً) من بلدة عبوين.

وكذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومدينة البيرة في الضفة الغربية.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "الجيش" الإسرائيلي وقوات "الشاباك" ينفذان عملية ليلية واسعة في الضفة الغربية.

وفي سياقٍ منفصل، تجددت الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وأجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

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