استشهاد 8 فلسطينيين في قصف صهيوني على منزل بقطاع غزة

وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن جيش الاحتلال الصهيوني استهدف بطائراته الحربية منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. مخلفا استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين على الأقل.

ويؤوي المنزل نازحين قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال استهدف مولدات الكهرباء وشبكة الأوكسجين وخزانات المياه في المستشفى، ما يعرض حياة المرضى لخطر الموت، ووصف ما يحدث بأنه "أيام سوداء".

وأضاف مدير المستشفى حسام أبو صفية، في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن جيش الاحتلال عمد إلى تفخيخ شوارع بمحيط المستشفى واستهداف قسم العناية المركزة، من خلال القناصة المتمركزين على أسطح الأبنية المجاورة، وطائرات من طراز كواد كابتر.

وأكد أن جيش الاحتلال استهدف أيضًا أسطح المستشفى ما أدى إلى إصابة خزانات المياه، إضافة إلى استهدافه مولدات الكهرباء وشبكة الأوكسجين، ملحقًا أضرارًا كبيرة فيها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 45.059 فلسطينيًا، وإصابة 107.041 فلسطينيًا، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

انتهی**3280