١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85693412
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مفوض الأنروا: لا كلمات تكفي لوصف الوضع في غزة

١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٠ ص
رمز الخبر: 85693412
مفوض الأنروا: لا كلمات تكفي لوصف الوضع في غزة

طهران / 18 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-قال المفوض العام لوكالة "أونروا"، "فيليب لازاريني"، ليس لدينا كلمات كافية لوصف الوضع بغزة، والذين يعودون من هناك يصفون البيئة بأنها أشبه بعالم ما بعد الكارثة.

لفت "لازاريني" خلال تصريحات إعلامية، أن الناس بقطاع غزة وسط القمامة، ومياه الصرف الصحي وبين الأنقاض، ويكافحون يوميًا بمواجهة الموت والجوع والمرض.

وسبق أن أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، سيخريد كاخ، أن الوضع بغزة مدمر تماما، والصورة قاتمة مع استمرار معاناة المدنيين في ظل تواصل الإبادة الجماعية.

ويُواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، منذ 438 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

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