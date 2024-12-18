تخت روانجي: ايران وبيلاروسيا عازمتان على مواصلة التعاون

وفي معرض اشارته الى لقائه نظيره البيلاروسي سيرغه لوكاشفيتش في طهران، كتب تخت روانجي على حسابه منصة "اكس": كان لدي لقاء ودي وبناء مع النائب الاول لوزير خارجية بيلاروسيا سيرغه لوكاشوفيتش في اطار المشاورات السياسية بين مساعدي وزارتي خارجية ايران وبيلاروسيا.

واضاف اننا ناقشنا الابعاد المختلفة للعلاقات الثنائية مع التركيز بشكل رئيسي على التعاون الاقتصادي.

واكد ان ايران وبيلاروسيا عازمتان على مواصلة التعاون خدمة لمصالح شعبي البلدين وحماية السلام والامن الاقليميين والدوليين.

وكان لوكاشوفيتش الذي يزور طهران، قد التقى يوم امس وزير الخارجية عباس عراقجي.