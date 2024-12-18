اسلامي يدعو المدير العام للوكالة الدولية لالتزام الحياد

وتعقيبا على التصريحات الجديدة للمدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي قال اسلامي في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن الوكالة الدولية يجب ان تحافظ على حياديتها وسلوكها المهني.

واشار اسلامي الى انه يحين الان موعد دراسة القرار 2231 للامم المتحدة والذي يقام كل 6 اشهر مرة مضيفا ان هذا القرار يحتوي على فقرتين، تشتملان على قبول ايران قيودا لبناء الثقة مقابل إلغاء العقوبات وتنفيذ الطرف الاخر التزاماته.

وتابع انه من غير المقبول ان تنظر منظمة دولية الى بعد واحد للقضية بصورة استفزازية ولا تتطرق الى البعد الرئيسي الا وهو عدم انجاز الطرفين المتعاقدين لالتزاماتهما.

واكد اننا ننتظر من المدير العام للوكالة الدولية الذي هو دبلوماسي مخضرم، مراعاة هذه الامور.

يذكر ان المدير العام للوكالة الدولية كان قد قال اخيرا في مقابلة مع وكالة الانباء الايطالية (انسا) ان ايران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة قريبة الى المستوى العسكري وتتحرك بسرعة نحو بلد يملك السلاح النووي. ان خطة العمل المشتركة الشاملة فقدت موضوعيتها وثمة حاجة لتفاهم جديد ياخذ بنظر الاعتبار حقائق البرنامج النووي الايراني.