١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م
رمز الخبر: 85693734
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journalistکاظم شماعییان

اسلامي يدعو المدير العام للوكالة الدولية لالتزام الحياد

١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م
رمز الخبر: 85693734
اسلامي يدعو المدير العام للوكالة الدولية لالتزام الحياد

طهران/ 18 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي اليوم الاربعاء انه من غير المقبول ان تتطرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى التزامات ايران وحدها بصورة استفزازية ولا تتطرق الى عدم تنفيذ الطرف الاخر، واجباته مؤكدا ان هذه المنظمة الدولية، يجب ان تحافظ على حياديتها وسلوكها المهني.

وتعقيبا على التصريحات الجديدة للمدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي قال اسلامي في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن الوكالة الدولية يجب ان تحافظ على حياديتها وسلوكها  المهني.

واشار اسلامي الى انه يحين الان موعد دراسة القرار 2231 للامم المتحدة والذي يقام كل 6 اشهر مرة مضيفا ان هذا القرار يحتوي على فقرتين، تشتملان على قبول ايران قيودا لبناء الثقة مقابل إلغاء العقوبات وتنفيذ الطرف الاخر التزاماته.

وتابع انه من غير المقبول ان تنظر منظمة دولية الى بعد واحد للقضية بصورة استفزازية ولا تتطرق الى البعد الرئيسي الا وهو عدم انجاز الطرفين المتعاقدين لالتزاماتهما.

واكد اننا ننتظر من المدير العام للوكالة الدولية الذي هو دبلوماسي مخضرم، مراعاة هذه الامور.

يذكر ان المدير العام للوكالة الدولية كان قد قال اخيرا في مقابلة مع وكالة الانباء الايطالية (انسا) ان ايران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة قريبة الى المستوى العسكري وتتحرك بسرعة نحو بلد يملك السلاح النووي. ان خطة العمل المشتركة الشاملة فقدت موضوعيتها وثمة حاجة لتفاهم جديد ياخذ بنظر الاعتبار حقائق البرنامج النووي الايراني.

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journalistکاظم شماعییان

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