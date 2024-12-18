بزشكيان: العلاقات الطيبة بين البلدان الاسلامية، تحبط مؤامرات الاعداء

واضاف الرئيس بزشكيان قبيل مغادرته طهران الى القاهرة للمشاركة في قمة "دي 8" ان اجتماعات على هذا المستوى، مفيدة ومؤثرة للغاية للدبلوماسية النشطة لكي يكون بوسع الدول الاسلامية المزيد من التقارب فيما بينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ونقل الخبرات.

ووصف بزشكيان، مصر البلد المستضيف للقمة، بانها بلد عريق وصاحب حضارة كبيرة قائلا ان مصر هي بلد ذو أثر في العالم الاسلامي، مضيفا انه عقد لقاء مع الرئيس المصري واجرى معه محادثات جيدة على هامش قمة بريكس التي عقدت الشهر الماضي في قازان بروسيا.

واكد رئيس الجمهورية انه كلما تمكنا من تعميق وتمتين علاقاتنا مع البلدان الاسلامية فانه سيتم احباط المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا والبلدان الاسلامية الاخرى كما ان قوتنا للتحمل ستتعزز.

واضاف انه اضافة الى تبيان وجهات النظر والرؤى في القمة، فانه يمكن ان تكون هناك مداولات حول غزة وفلسطين ولبنان، كما سنعقد لقاءات مع بعض قادة الدول المشاركة ومناقشة كيف يمكن للدول الاسلامية معا الوقوف امام ظلم وجرائم الصهاينة والمذابح التي يقترفونها والدفاع عن حقوق الشعبين الفلطسيني واللبناني المظلومين وكذلك سوريا.

واكد الرئيس بزشكيان ان الدول الاسلامية يجب ان تكون مساندة لاحداها الاخر وان تسوي خلافاتها عن طريق الحوار قدر المستطاع مضيفا ان هذه القمة تمثل فرصة لطرح واثارة رؤانا وجعلها متقاربة اكثر فاكثر وان يكون لها تاثير كبير في الدبلوماسية وتواصلنا في المنطقة.