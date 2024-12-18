التاكيد على تنظيم الاتفاقات وفقا للخطة الشاملة لـ 25 عاما بين ايران والصين

وتبادل الطرفان في اللقاء اليوم الاربعاء، وجهات النظر حول اولويات العلاقات الثنائية والتعاون الدولي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وشدد ظريف على اهمية تنظيم الاتفاقات العملانية تاسيسا على الخطة الشاملة الاستراتيجية لـ 25 عاما بين البلدين لا سيما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات النظيفة والطاقات المتجددة.

واعطى السفير الصيني في اللقاء شرحا عن آخر مستجدات العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة مؤكدا عزم بلاده على توسيع العلاقات الشاملة مع ايران وقال ان بكين تولي اهمية بالغة للعلاقات مع طهران، ونظرا الى التطورات الاقليمية والدولية، فانه يجب المزيد من تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات في المنطقة لا سيما سوريا، وتم التاكيد على الهواجس المشتركة للبلدين ازاء تصاعد الحراك الارهابي والتيارات المتطرفة والتعاون المؤثرة من اجل السلام والاستقرار في المنطقة.