عارف: تجاوز التحديات البيئية بحاجة الى عزيمة وطنية

واشار عارف في حفل افتتاح الدورة الـ 22 للمعرض الدولي للبيئة الى تقسم دول العالم الى الشمال والجنوب باعتبار ذلك يمثل خطرا جادا قائلا ان الدول التي تدعي التنمية الخضراء، تتابع فعليا، تدمير البيئة وان الدول التي تطرح العيش بلا كربون، هي التي تستخدم الكربون بالحد الاقصى، واليوم حيث نتحرك نحو الطاقات المتجددة، فان دول الجنوب هي التي يجب ان تدمر مرة أخرى.

واضاف ان الدول المتقدمة لا ترى مسار البئية كمسار موحد، وباتت البيئة اليوم في خدمة القوى السلطوية التي تحدد هي كيف تكون البيئة وحمايتها.

واكد عارف ان جميع دول العالم كان يتعين عليها ان تعتبر البيئة مسارا جامعا ومشتركا وان لم يتم اصلاح نظرة الدول المتقدمة فان العديد من الدول النامية، لن تنجح في تنفيذ واجباتها البيئة، ولا يمكن تجاهل الدول النامية وتوقع معالجة قضايا البيئة.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية يقول ان الدول المتقدمة متى ما ارادت تسوية المسالة لحسابها، تظهر انها في خدمة الانسان، فيما يتبدى وجهها السياسي الحقيقي مع الوقت في المصالح الاقتصادية معربا عن امله بان يتم ماسسة قضايا البيئة على صعيد العالم.