١٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85694333
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ظريف: تعزيز العلاقات بين إيران واليابان يخدم مصالح البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة

١٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٤٨ ص
رمز الخبر: 85694333
ظريف: تعزيز العلاقات بين إيران واليابان يخدم مصالح البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة

طهران / 19 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- صرح محمد جواد ظريف نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاستراتيجية ان تعزيز العلاقات بين إيران واليابان يتماشى مع مصالح البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء ظريف يوم الاربعاء مع السفير الياباني في طهران تسوكادا تاماكي حيث ناقشا آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضية النووية الإيرانية والقضايا الدولية المهمة بما في ذلك التطورات في سوريا.

وفي إشارة إلى الاجتماع التشاوري السياسي بين البلدين الذي عقد في طهران الأسبوع الماضي، أكد تاماكي اهتمام حكومته بتعميق ومواصلة المشاورات السياسية رفيعة المستوى مع جمهورية إيران الإسلامية وأعرب عن مبادرات طوكيو المقترحة لتوسيع العلاقات الثنائية.

من جانبه نائب الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية في هذا اللقاء الى التطورات الاقليمية والدولية وشرح المواقف الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على ضرورة مواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني الرامية لنشر التوتر وإشعال الحرب.

كما وصف ظريف تعزيز العلاقات بين إيران واليابان بانه يتماشى مع مصالح البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة، وأكد على مجالات التعاون بين طهران وطوكيو في مجالات الطاقة والاستثمار واداء اليابان دورا اقوى في المبادرات الدولية.

انتهى ** 2342

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