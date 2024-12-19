وزير الثقافة الايراني: لدينا تعاون سياحي جيد مع ارمينيا

وخلال زيارته إلى يريفان، ولقائه مساء الأربعاء مع وزير خارجية ارمينيا أرارات ميرزويان، أشار صالحي اميري إلى استضافة ارمينيا للاجتماع الثامن لمنتدى الحضارات العريقة وقال: عقد اجتماع جيد للغاية في أرمينيا. وإذا تم تنفيذ أهداف واتفاقيات هذا الاجتماع بشكل جدي وهادف، فإن مستقبلا جيدا ينتظر الدول الأعضاء.

وأضاف: الدبلوماسية الثقافية يمكن أن تكون منصة مناسبة للدبلوماسية السياسية، رغم أن القضايا الثقافية لا تتأثر بالقضايا السياسية. في إيران، لدينا مجتمع نبيل وهم الأرمن، ونحن نقوم بإدخال وحماية وترميم المعالم التاريخية التابعة لهم، مثل كنائسهم التاريخية، إلى جانب التسجيل الوطني والدولي.

وقال صالحي أميري: لدينا أيضاً تعاون سياحي جيد مع أرمينيا، لكن يمكن أن يصبح أفضل ويمكننا أن نشهد نمواً في عدد السياح وزيادة الرحلات الجوية وتسهيل سفر السياح عبر الحدود البرية وبالسيارات الخاصة.

وأضاف وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني: إن إقامة معارض للاثار التاريخية المشتركة وكذلك إقامة معارض للحرف اليدوية يمكن أن تعزز التعاون الثقافي بين إيران وأرمينيا.

*العلاقات بين إيران وأرمينيا أخوية

من جانبه أعرب أرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا عن ارتياحه للقاء مع وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني وقال: هذا الاجتماع فرصة جيدة للغاية لمناقشة القضايا الثقافية والعلاقات بين البلدين. ولحسن الحظ، لدينا علاقة جيدة.

واضاف: أرجو أن تنقلوا التحيات الحارة من المسؤولين في أرمينيا، بما في ذلك رئيس الوزراء إلى الرئيس الإيراني. نحن لسنا مجرد أصدقاء وجيران وشركاء عمل، بل علاقاتنا أخوية وهذه العلاقات طويلة وعريقة.

وقال وزير خارجية أرمينيا: لدينا مركز للدراسات الايرانية في الجامعة، لكن التدريب النظري ليس كافياً وندعو لتعزيز العلاقة الثقافية مع إيران.

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