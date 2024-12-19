المقاومة الفلسطينية تجهز على جنودٍ إسرائيليين وتستهدف موقعاً قيادياً في "نتساريم"

وافادت الميادين انه تمكّن مجاهدو القسام، من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة "التوام" شمالي مدينة غزة.

وقرب دوار أبو شرخ غرب جباليا شمال القطاع، استهدف مجاهدو القسام، قوة إسرائيلية تحصّنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG".

وتمكّن أحد مجاهدي القسام من الإجهاز على جندي إسرائيلي إلى جوار دبابة "ميركافا" والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنبلتين يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأجهزت القسام، على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

من جهتها، استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود الاحتلال المتوغلين وسط مخيم جباليا وآلياته.

كما سيطرت السرايا، على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع "درون"، خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، يوم الثلاثاءـ، تدميرها ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ"، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وفجّرت منزلاً مفخّخاً في قوة صهيونية قوامها 11 جندياً، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وسط المخيم أيضاً.

انتهى ** 2342