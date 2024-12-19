محادثات بين الرئيسين الإيراني والمصري على هامش قمة مجموعة "دي 8"

وعقد الخميس في القاهرة اجتماع رؤساء الدول الاسلامية الثماني النامية "دي 8" حيث القى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كلمة فيه.

وتم تحديد موضوع "الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل" ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

كما عقد على هامش هذه القمة اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الاوضاع الجارية في فلسطين ولبنان، شرح خلاله الرئيس بزشكيان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد.

واجرى الرئيس بزشكيان محادثات مع الرئيسين المصري والتركي ورئيس الوزراء الباكستاني وامين عام مجموعة "دي 8".

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