١٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85695035
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محادثات بين الرئيسين الإيراني والمصري على هامش قمة مجموعة "دي 8"

١٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٨ م
رمز الخبر: 85695035
محادثات بين الرئيسين الإيراني والمصري على هامش قمة مجموعة "دي 8"

طهران / 19 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان نظيره المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس على هامش قمة الدول الإسلامية الثماني النامية (دي 8) في القاهرة.

وعقد الخميس في القاهرة اجتماع رؤساء الدول الاسلامية الثماني النامية "دي 8" حيث القى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كلمة فيه.

وتم تحديد موضوع "الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل" ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

كما عقد على هامش هذه القمة اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الاوضاع الجارية في فلسطين ولبنان، شرح خلاله الرئيس بزشكيان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد.

واجرى الرئيس بزشكيان محادثات مع الرئيسين المصري والتركي ورئيس الوزراء الباكستاني وامين عام مجموعة "دي 8".

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