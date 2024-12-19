بزشكيان: التطورات في سوريا يجب أن تكون مصحوبة بالحفاظ على وحدة أراضيها

وخلال اللقاء الذي جرى مساء الخميس على هامش اجتماع القمة لمجموعة الدول الاسلامية الثماني النامية "دي 8"، اكد الرئيس بزشكيان على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني في المنطقة ، وذكّر بمسؤولية جميع الدول الإسلامية في هذا المجال وقال: على الدول الإسلامية أن تتحرك بمسؤولية في مواجهة جرائم وعدوان الكيان الصهيوني في المنطقة، وإذا كانت هناك وحدة وتلاحم بين الأمة الإسلامية فإن هذا الكيان لن يجرؤ على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وفي جانب آخر من حديثه خلال اللقاء، اشار الرئيس بزشكيان إلى العلاقات الطيبة بين البلدين والاجتماع الأخير للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ، وأعلن استعداد ايران لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأضاف: ننتظر تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق السقوف المحددة للتبادلات بين إيران وتركيا.

كما دعا إلى تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وقال: ان الدول الإسلامية لديها الكثير من القدرات، وإذا أنشأت آلية مالية مشتركة، بما في ذلك العملة الموحدة، فضلا عن تفعيل مقاصة التبادلات، فإنها ستتمكن في إقامة تعاون اقتصادي واسع النطاق بحيث يمكن لجمهورية إيران الإسلامية وتركيا أن تلعبا دورا هاما في هذا المجال.

وفي هذا اللقاء، أكد الرئيس التركي أيضًا أن الحفاظ على استقرار وسلامة أراضي سوريا أمر مهم بالنسبة لتركيا، وأعرب عن أمله في إرساء الاستقرار والأمن في سوريا في أقرب وقت ممكن من خلال التعاون المشترك بين البلدين.

كما اعلن رجب طيب أردوغان، دعمه لوقف لإطلاق النار في لبنان، مؤكدا على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا وكذلك وقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر تعزيز وتطوير التعاون بين إيران وتركيا مهماً لاستقرار المنطقة، معرباً عن أمله في أن يعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين العام المقبل.

وفي هذا الاجتماع، أكد رئيسا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا أيضًا على حل قضايا الثنائية والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

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