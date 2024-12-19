١٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85695053
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القوات اليمنية تستهدف بمسيّرة هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في يافا المحتلة

١٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٥ م
رمز الخبر: 85695053
القوات اليمنية تستهدف بمسيّرة هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في يافا المحتلة

طهران / 19 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهدف سلاح الجو المسيّر بطائرة مسيّرة هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، مشدداً على أنّ العملية حققت هدفها.

وقال العميد سريع في بيانٍ الخميس، إنّ العملية جاءت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الردِّ على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وأكد استعداد اليمن لحرب طويلة مع العدو نصرةً وإسناداً للمجاهدين في غزةَ ودفاعاً عن البلاد، مُذكِراً أنّ العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في وقتٍ سابق الخميس، أنها نفذت عملية عسكرية ضدّ هدفين نوعيين عسكريين في يافا المحتلة، عبر صاروخين فرط صوتيين، من نوع "فلسطين 2"، مؤكدةً تحقق الأهداف بنجاح.

وكشف قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، الخميس، أنّ القوات المسلحة اليمنية أطلقت صاروخاً فرط صوتي في اتجاه وزارة الأمن الإسرائيلية، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الإسرائيلي عدواناً على اليمن، الأمر الذي أحدث إرباكاً كبيراً للاحتلال، وأثر في إكماله عدوانه.

وشدّد السيد الحوثي في كلمة متلفزة الخميس على أنّ اليمن لن يتزحزح عن نصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات والاعتداءات من الأميركي أو الإسرائيلي، أو ممن يدورون في فلكهما.

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