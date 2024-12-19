شهداء الإبادة الجماعية في غزة بلغ 45129 والجرحى 107338

وخلال اليوم الـ440 من حرب الإبادة المستمرة، نقل مراسل الميادين ارتقاء 7 أطفال بين 15 شهيداً، نتيجة استهداف الاحتلال مدرستي "الريس" و"الكرامة" في قطاع غزة.

وتحدث عن ارتقاء 10 شهداء في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأشخاص في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، مضيفاً أنّ 3 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، استهدف مجموعة من الأشخاص عند طريق حاجز الإدارة المدنية شمالي قطاع غزة.

بدوره، قال الدفاع المدني إنّه "في أقل من 24 ساعة، استُشهد أكثر من 50 فلسطينياً، بينهم 14 طفلاً و8 سيدات في محافظتي غزة والشمال".

من جهتها، كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45129 شهيداً و 107338 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسجّلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي في اليوم الـ440 من حرب الإبادة الجماعية المستمرة، ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و94 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتلفت الوزارة، في تقاريرها اليومية، إلى أنّ آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي سياقٍ متصل، وجّهت منظمة "أطباء بلا حدود" اتهامات إلى الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم التطهير العرقي في قطاع غزة. وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوفر لوكيير، "إننا نشهد علامات واضحة على التطهير العرقي، بحيث يتم تهجير الفلسطينيين قسراً وحصارهم وقصفهم".

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