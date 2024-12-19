سفير ايران في بيروت: الكيان الصهيوني يدرك أن اغتيال قادة حزب الله لن يحقق أياً من أهدافه البغيضة

وكتب أماني، الخميس في مدونة على حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي X، في إشارة إلى لقائه مع والد الشهيد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الراحل: زيارة أخوية جمعتنا بعائلة القائد الكبير لجبهة المقاومة السيد حسن نصر الله (قدس سره) حيث قدمنا تعازينا القلبية لوالد هذا الشخص العظيم وعائلته الكريمة.

وأضاف: نعرب عن خالص تعاطفنا وتضامننا مع السيد عبد الكريم نصرالله باستشهاد هذا السيد العظيم وعدد من أفراد عائلته الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني الإجرامي على لبنان، وبكل الحب والمواساة، فإننا نقف الى جانب هذه الاسرة الشريفة والصابرة والمقاومة. لقد كانت حقًا نعمة إلهية أن نقف الى جانب هؤلاء الشرفاء.

وقال أماني: السيد عبد الكريم نصر الله والد الشهيد السعيد السيد نصرالله، أظهر الإيمان القوي والصبر الجميل والفخر بانه تعلم من مدرسة أهل البيت (ع) ان يتحلى بالصبر في الشدائد والمعاناة، ويعرف بثقة كاملة بأن النصر سيأتي بلا شك من الله تعالى.

كما صرح السفير الإيراني في بيروت: "إسرائيل" المجرمة تدرك جيداً أن هجومها الغاشم على قادة حزب الله وجبهة المقاومة واستشهاد هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الله لن يحقق ايا من أهدافها البغيضة في هزيمة المقاومة وفرض إرادتها على لبنان ، لأن هذه الدماء الطاهرة ستلهم أحرار هذه الامة وتمنحهم القوة والثبات والإصرار على مواصلة الطريق حتى النصر.

انتهى ** 2342