٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85695083
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الرئيس الايراني يعود الى طهران في ختام زيارته للقاهرة

٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٤٩ ص
رمز الخبر: 85695083
الرئيس الايراني يعود الى طهران في ختام زيارته للقاهرة

طهران / 20 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- عاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، الى طهران، فجر اليوم الجمعة، في ختام اجتماع القمة لمجموعة الدول الاسلامية الثماني النامية "دي 8" في القاهرة.

وبالإضافة إلى مشاركته، يوم الخميس ، في اجتماع القمة الحادي عشر لمجموعة الدول الاسلامية الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "دي 8"، والقائه كلمة فيها ، شارك الرئيس بزشكيان ايضا في اجتماع عقد لاستعراض الأوضاع في غزة ولبنان حيث طرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشان التعاون بين دول المنطقة والتطورات في غزة ولبنان.

واجرى الرئيس بزشكيان محادثات مع الرئيسين المصري والتركي ورئيس وزراء باكستان، كما اجتمع مع الأمين العام لمجموعة "دي 8".

وكان اجتماع مجلس وزراء المجموعة قد عقد يوم الاربعاء بحضور وزراء الدول الاعضاء ومنهم وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

انتهى ** 2342

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