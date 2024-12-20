وزير الاقتصاد الايراني يتباحث مع الأمين العام لمجموعة "دي 8"

وفي هذا اللقاء الذي جرى الخميس على هامش اجتماع القمة لمجموعة "دي 8" في القاهرة، بحث الطرفان سبل زيادة حجم التجارة والاستثمار بين الدول الإسلامية الثماني النامية.

همتي، الذي زار القاهرة برفقة الرئيس مسعود بزشكيان للمشاركة في القمة الـ11 لمجموعة "دي 8"، أعلن في تصريح له عن الهدف التجاري للمجموعة وهو الوصول الى 500 مليار دولار في العام بحلول العام 2030.

وأشار إلى تركيبة الدول الأعضاء في مجموعة "دي 8" وإمكانيات النشاط التجاري والاقتصادي المشترك، وأكد: ان سياسة الحكومة الايرانية الرابعة عشرة (الحالية) هي استغلال هذه القدرات وتفعيلها.

ويبلغ إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في مجموعة "دي 8" نحو مليار و200 مليون نسمة، ووصل سقف التبادل التجاري لهذه الدول في عام 2022 الى نحو 320 مليار دولار.

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