نائب وزير الدفاع: إيران وفيتنام لديهما طاقات كبيرة في مجال التعاون الدفاعي

جاء ذلك خلال لقاء العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة للشؤون الصناعية والبحثية الإيرانية الذي يزور فيتنام للمشاركة في حفل افتتاح معرض فيتنام الدولي الثاني للدفاع 2024، يوم الخميس مع ، وزير الدفاع الوطني الفيتنامي الفريق فام فان زيانغ.

وقال العميد فرحي: ان إيران وفيتنام لديهما الكثير من الطاقات الكامنة في مجال التعاون الدفاعي، حيث نأمل أن يتحقق التعاون بين البلدين من خلال الجهود المشتركة.

ونيابة عن وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجه العميد فرحي الدعوة للفريق زيانغ لزيارة إيران.

وأشار الفريق فام فان زيانغ، وزير الدفاع الفيتنامي، إلى إقامة معرض الدفاع الدولي كفرصة للتعريف بثقافة وتقاليد فيتنام إلى الدول الصديقة، وأعرب عن امتنانه لحضور العميد فرحي والوفد المرافق.

ووجه وزير الدفاع الفيتنامي الشكر للعميد فرحي لتوجيه الدعوة له لزيارة طهران، معربا عن أمله بتلبيتها.

وجاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع العام لوزير الدفاع الفيتنامي مع رؤساء الوفود المشاركة في المعرض الدفاعي.

وشارك وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد مهدي فرحي، نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، في حفل افتتاح المعرض ، يوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء الفيتنامي فام مين تشين وعدد من كبار المسؤولين الفيتناميين.

ويوفر حضور إيران في هذا الحدث، الفرصة لتوسيع التعاون الدولي في مجال تقنيات الدفاع والأمن، ويظهر القدرات العالية للصناعات الدفاعية في البلاد والرغبة في عرض التقنيات والمعدات الإيرانية المتقدمة إلى العالم.

وتعتزم إيران أيضًا تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الدول الأخرى من خلال هذا المعرض وإنشاء منصة لنقل التكنولوجيا وتطوير التعاون المشترك.

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