٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85695092
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مطار الطائف بالسعودية يستقبل المعتمرين الايرانيين لأول مرة

٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٥٢ ص
رمز الخبر: 85695092
مطار الطائف بالسعودية يستقبل المعتمرين الايرانيين لأول مرة

طهران / 20 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- استقبل مطار الطائف، جنوب شرق مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، المعتمرين الايرانيين للمرة الأولى.

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين وصلت إلى مطار الطائف ظهر الخميس ، وكان في استقبالهم أعضاء القنصلية العامة الإيرانية في جدة.

وأعلنت السفارة الإيرانية : هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مطار الطائف لحجاج العمرة الإيرانيين.

واعتبرت استخدام مطار الطائف للحجاج الإيرانيين خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

ونظرًا لقربه من مدينة مكة المكرمة ومسجد ميقات قرن المنازل، يمكن لمطار الطائف أن يلعب دورًا مهمًا في زيادة راحة الحجاج الإيرانيين.

انتهى ** 2342

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