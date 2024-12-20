٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85695103
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المقاومة تطعن ضابطاً و3 جنود إسرائيليين في شمالي غزة

٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ ص
رمز الخبر: 85695103
المقاومة تطعن ضابطاً و3 جنود إسرائيليين في شمالي غزة

طهران / 20 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تمكن أحد مجاهديها من طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود، من نقطة صفر، والإجهاز عليهم، واغتنام أسلحتهم الشخصية، في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وبطائرة "الزواري" الانتحارية، استهدفت كتائب القسام موقع "ماجين" العسكري الإسرائيلي، بينما نشر الإعلام العسكري التابع للقسام مشاهد عن قنصها جندياً إسرائيلياً في منطقة "التوام"، شمالي مدينة غزة.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سيطرتها على طائرة إسرائيلية استطلاعية من نوع "EVO Max"، خلال تنفيذها مهمّات استخبارية في سماء مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي للسرايا مشاهد عن دكّ مجاهديها، بحمم "الهاون"، مقر قيادة وسيطرة لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم".

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها تموضعاً لجنود "جيش"الاحتلال، في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي وقتٍ تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها، أقرّ موقع "والاه" الإسرائيلي بوجود 25 ألف جريح من "الجيش" الإسرائيلي وقوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

انتهى ** 2342

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