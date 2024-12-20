المقاومة تطعن ضابطاً و3 جنود إسرائيليين في شمالي غزة

وبطائرة "الزواري" الانتحارية، استهدفت كتائب القسام موقع "ماجين" العسكري الإسرائيلي، بينما نشر الإعلام العسكري التابع للقسام مشاهد عن قنصها جندياً إسرائيلياً في منطقة "التوام"، شمالي مدينة غزة.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سيطرتها على طائرة إسرائيلية استطلاعية من نوع "EVO Max"، خلال تنفيذها مهمّات استخبارية في سماء مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي للسرايا مشاهد عن دكّ مجاهديها، بحمم "الهاون"، مقر قيادة وسيطرة لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم".

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها تموضعاً لجنود "جيش"الاحتلال، في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي وقتٍ تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها، أقرّ موقع "والاه" الإسرائيلي بوجود 25 ألف جريح من "الجيش" الإسرائيلي وقوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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