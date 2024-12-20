استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال في طولكرم شمالي الضفة الغربية

واقتحم الجيش الصهيوني، مدينة طولكرم، عقب استهدافه سيارة فلسطينية أسفر عن استشهاد 4 أشخاص كانوا بداخلها.

وأعلنت مصادر إخبارية عن اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم من عدة محاور؛ موضحة بان بأن الجيش الصهيوني اقتحم المدينة بمشاركة جرافات عسكرية، تحت غطاء من الطائرات المسيرة التي حلقت بكثافة في سماء المنطقة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجراح وصفت بـ"الخطيرة" بقصف صهيوني لمركبة في مخيم طولكرم.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استشهد فلسطينيان بينهما مسنة (80 عاما) برصاص الجيش الصهيوني خلال اقتحامه مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 822، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 جريح وفق معطيات رسمية فلسطينية؛ منذ ان وسع الجيش الصهيوني عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم على انحاء الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وذلك بموازاة حرب الإبادة التي يشنها الكيان على قطاع غزة.

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