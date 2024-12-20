مسؤول برلماني : بزشكيان رسم الاهداف بدقة حيال القضايا التجارية والاقليمية في اطار مجموعة دي -8

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، ان النائب سليمي ادلى بهذا التصريح لمراسل ارنا، في ضوء الزيارة الاخيرة للرئيس بزشكيان الى القاهرة مشاركا في اجتماع القمة لمجموعة دي – 8؛ مبينا بان هذا الاجتماع الذي استعرض القضايا الاقليمية، صاحبته لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف ستترك اثارا كثيرة على اقتصادات الدول الاعضاء.

واضاف حجة الاسلام سليمي : لقد عقد الرئيس الايراني، على هامش اجتماع القمة، مباحثات مع نظرائه وممثلي الدول الاعضاء؛ مؤكدا بان هذه اللقاءات من شانها ان تؤثر بشكل ايجابي على العلاقات الثنائية بين ايران وتلك الدول، كما تساعد على تحسين التفاعلات السياسية والاقتصادية فيما بين الدول الاعضاء.

وفي اشارة الى ضرورة الافادة من الطاقات التي توفرها مجموعة الدول الاسلامية الثماني النامية، لتطوير التجارة الايرانية، قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران ومصر : نظرا للوضع الراهن والخاص بالمنطقة والتطورات الاخيرة على الساحة السورية، هذه التفاعلات جرت بالشكل الذي يخدم مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء قطعا.

وتابع : ان الرئيس الايراني والوفد المرافق له، وضع الاهداف ذات الصلة بشكل صحيح.

وعلى صعيد اخر، قال حجت الاسلام سليمي : هناك بعض الدول المشاركة في قمة القاهرة لمجموعة دي 8، والتي لعبت دورا في الاحداث الاخيرة بسوريا، وقد اجرى وزير الخارجية الايراني مباحثات مع نظرائه لدى هذه البلدان، حول التطورات السورية، والظروف التي تسود قطاع غزة بفعل العدوان الصهيوني؛ ما سيؤدي الى مزيد من التماسك بين اعضاء المجموعة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع