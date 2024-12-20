٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٠٤ ص
رمز الخبر: 85695162
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الادميرال ايراني : إلحاق قطع بحرية معقدة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية

٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٠٤ ص
رمز الخبر: 85695162
الادميرال ايراني : إلحاق قطع بحرية معقدة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية

طهران/ 20 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال "شهرام ايراني"، إلحاق قطع بحرية معقدة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية؛ مبينا ان هذه النماذج المتطورة من الأسلحة والمعدات العسكرية ستباغت الأعداء.

واضاف الأدميرال إيراني في تصريح خاص لمراسل ارنا : ان هذه المنضومات الجديدة تتعلق بشتى المجالات البحرية، السطحية والطائرات الماهولة وغير الماهولة، والصاروخية؛ مؤكدا بانه "ليس لدى الأعداء أدنى فكرة حول قدرات وامكانيات هذه القطع الجديد التي زودت بجيل جديد من التقنيات والأسلحة المرموقة والرادعة.

وتابع : ستكون المنظومات الصاروخية التي ضمت حديثا الى سلاح البحر الايراني، بمديات متطورة جدا، وعلى صعيد المنظومات الموجهة والمسيرة، تتميز هذه القطع بمدايات بعيدة جداً، وبما يتجاوز الفي كيلومتر، الجوية منها والسطحية وتحت السطحية.

ولفت قائد البحرية الايرانية، بان الاجراءات متواصلة من قبل الجهات المعنية ليتم ازاحة الستار عن القطع متطورة والفريدة من نوعها التي ستدخل الخدمة في سلاح البحر لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية (نداجا)، خلال الأسبوع المقبل أو الأسابيع اللاحقة.

انتهى**3276 / ح ع **

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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