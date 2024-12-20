الأمم المتحدة : "إسرائيل" تستخدم المساعدات سلاحا في غزة

وقال رئيس مكتب غزة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "جورجيوس بتروبولوس" : إن "إسرائيل" مترددة في فتح نقاط عبور جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح، أن سلطات الاحتلال تأمر بتوجه المساعدات الإنسانية نحو معبر كرم أبو سالم، وبعدها تتعرض المساعدات للنهب في المنطقة التي تسيطر عليها.

وأضاف بتروبولوس : مطالبنا بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لم تتم تلبيتها، والمسؤولون الإسرائيليون يرفضون كل الحلول العملية التي نطرحها.

ومنذ بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعليق إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم بسبب المخاوف الأمنية من نهب المساعدات الإنسانية.

ويواصل الاحتلال الصهيوني، قصفه قطاع غزة، مُمعناً في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء مزيد من الشهداء، إذ أكد مصادر إخبارية ارتقاء 54 شهيداً في المجازر الإسرائيلية في شمالي القطاع، خلال أقل من 24 ساعة.

من جهتها، كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 45129 شهيداً و107338 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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