بمناسبة يوم التضامن الانساني.. حماس تدعو إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف الإبادة في غزة

واشارت حماس في بيانها : يأتي اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليذكّر مجددا بحجم الجرائم وبشاعة العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة على مدار 441 يوما.

ودعت الحركة، المجتمع الدولي إلى "الضغط بكل الوسائل على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة".

كما طالبت المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف "العدوان الهمجي (على غزة) الذي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلاً في وحشيته وساديته وإرهابه".

وشددت حماس، عبر بيانها الصادر اليوم الجمعة، على ضرورة "محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة"، و"تعزيز التضامن الإنساني مع قطاع غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الاناضول