نائب وزير الخارجية : نطالب حكومة فرنسا بالتحقيق في مقتل المواطنين الايرانيين

وأعرب جلال زادة عن أسفه لقاء وفاة هذين المواطنين خلال هجوم مسلح حدث في فرنسا يشتبه بأن تكون دوافعه عنصرية، وفي الوقت الذي قدم فيه تعازيه الى ذوي هذين المواطنين، طالب بمتابعة جادة للموضوع من قبل الجهات المعنية الأمنية والقضائية في فرنسا واضفاء الشفافية في مجال الكشف عن خفايا هذا الحادث.

وأكد نائب وزير الخارجية على المتابعة التي قامت بها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باريس بهذا الصدد، مصرحا : فور تبلغ السفارة الإيرانية في باريس خبر مقتل المواطنين خلال هذه الجريمة المسلحة، باشرت في الاتصال بالسلطات المختصة لدى الحكومة الفرنسية وطالبت بتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وتابع : كما أكدت وزارة الخارجية، خلال الاتصال مع السفارة الفرنسية في طهران، على ضرورة إجراء تحقيق قضائي شامل وملاحقة الشخص أو الاشخاص المتورطين في هذه الجريمة من أجل تحقيق العدالة وأيضا دفع تعويضات الضحايا.

وأوضح جلال زادة أن وزارة الخارجية، تقوم بواجباتها ومسؤولياتها فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين الإيرانيين في الخارج، واذ تواصل الاجراءات لتسهيل نقل جثماني القتيلين الايرانيين الى البلاد، فإنها ستتابع هذا الحادث حتى الكشف عن الخفايا وتحقيق العدالة تماما.

تجدر الإشارة إلى ان مواطنين إيرانيين قتلا في فرنسا اثر حادث إرهابي وقع في "لون بلاج" بالقرب من مدينة دونكيرك الواقعة شمال فرنسا يوم السبت الماضي، على يد شخص لم يتم الإعلان عن هويته بعد، رغم اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية، حيث تم الهجوم عليهما بالأسلحة النارية ما اودى بحياة هذين الايرانيين.

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