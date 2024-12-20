متحدث الخارجية لـ ارنـا : قرار طهران في اجلاء المستشارين الايرانيين من سوريا كان اجراء مسؤولا

طهران / 20 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" : ان تواجد المستشارين الايرانيين في سوريا، تم منذ البداية بهدف تقديم الدعم للجيش السوري في حربه ضد الارهاب والحؤول دون توسع نطاق الفلتان الامني الى الجوار السوري والمنطقة برمتها؛ مردفا بان قرار اجلاء القوات الاستشارية ايضا كان اجراء مسؤولا ومع الاخذ بعين الاعتبار الظروف التي تسود هذا البلد والمنطقة.

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