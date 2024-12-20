عملية معقدة للقسّام: بعد التنكر بملابسهم.. استشهادي في جباليا يفجر نفسه في قوةٍ للاحتلال

وقالت القسام إن "الُمجاهد نفسه تنكّر، بعد ساعة من الحدث، في زي جنود الاحتلال، وفجّر نفسه في قوة صهيونية مكوَّنة من 6 جنود، عبر حزام ناسف".

ونشرت القسام مشاهد عن استهدافها موقع "ماجين" العسكري، شرقي خان يونس، بطائرة "الزواري" الانتحارية.

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بصاروخ "بدر 1" وصواريخ "107" مقر قيادة وسيطرة تابعاً للعدو، في محور "نتساريم".

وأكّدت أنّ مجاهديها تمكّنوا، الجمعة، من إسقاط طائرة إسرائيلية استطلاعية خلال تنفيذها مهمّات استخبارية، في سماء مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت "كتائب المجاهدين" دكها تجمعاً وخيماً لجنود الاحتلال، غربي بوابة المدرسة، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بوابل من قذائف "الهاون".

وفي وقت سابق من يوم امس الجمعة، أعلنت سرايا القدس استهدافها بصواريخ "107" وقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، في محور "نتساريم"، في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الأقصى أنها استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، بصواريخ "107".

واول أمس الخميس، أعلنت القسام، في بيان، تمكّن أحد مجاهديها من طعن ضابط إسرائيلي و3 جنود، من نقطة صفر، والإجهاز عليهم، واغتنام أسلحتهم الشخصية، في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

واستهدفت القسام أيضاً، عبر طائرة "الزواري" الانتحارية، موقع "ماجين" العسكري الإسرائيلي، بينما نشر الإعلام العسكري التابع للقسام مشاهد عن قنصها جندياً إسرائيلياً في منطقة "التوام"، شمالي مدينة غزة.

كذلك، قصفت كتائب شهداء الأقصى تموضعاً لجنود "جيش"الاحتلال، في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

انتهى ** 2342