دراسة إنشاء مصفاة لتكرير النفط في جنوب غرب ايران بحضور مدير الاستثمار في منظمة شنغهاي للتعاون

وشرح حاكم مدينة كتوند قدرات المنطقة على هامش زيارة مديري منظمة شنغهاي في إيران إلى المنطقة النفطية في قرية بردلا بناحية عقيلي.

وأضاف عباس عباسي: ان مدينة كتوند لديها القدرة على الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة النفط والسياحة والزراعة والصناعات الجانبية.

كما قال "بينغ شه"، مدير الاستثمار في منظمة شنغهاي في إيران، خلال الزيارة: إن منظمة شنغهاي مهتمة بالقيام باستثمار اقتصادي من خلال بناء مجمع لتكرير النفط في منطقة عقيلي في كتوند.

وتقرر في ختام هذه الزيارة عقد الاجتماعات المقبلة بحضور مديري صناعة النفط في البلاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار في كتوند.

وقام "بينغ شه"، مدير الاستثمار لمنظمة شنغهاي في إيران، وجاو، المدير التنفيذي لمنظمة شنغهاي في إيران، مع مسؤولين محليين، بزيارة المنطقة النفطية في قرية بردلا بناحية عقيلي.

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