القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليتين ضد الاحتلال احداهما مشتركة مع المقاومة الاسلامية في العراق

جاء ذلك في بيانٍ تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، خلال التظاهرات الشعبية المليونية، التي جرت الجمعة.

وأوضحت القوات أنّ إحدى العمليتين كانت مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، وُجّهت خلالها ضربة لأهدافٍ حيوية إسرائيلية جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أنّ العملية نُفّذت بعددٍ من الطائرات المسيّرة، التي حققت أهدافها بنجاح.

وفي سياقٍ آخر، نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية، وجّهت فيها ضربةً إلى هدفٍ عسكري إسرائيلي في يافا المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنّها ستتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي - أميركي على البلاد بتصعيد مماثل، قائلةً: "لن نتردد في استهداف المنشآت الحيوية للعدو الإسرائيلي والتحركات العسكرية للعدو الأميركي التي تستهدف اليمن".

وجدّد البيان التأكيد أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مشيراً إلى أنّ "استمرار الجرائم بحق إخواننا في غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من ضرباتنا والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق".

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