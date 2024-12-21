٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٠٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85695822
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665 امرأة إيرانية ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً في ایران

٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٠٥ ص
رمز الخبر: 85695822
665 امرأة إيرانية ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً في ایران

طهران/21 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-قال رئيس معهد الاستشهاد المرجعي والرصد العلمي والتكنولوجي للعالم الإسلامي(ISC) "أحمد فاضل زاده": وفقاً لأحدث تقرير للمعهد، تم تصنیف 665 امرأة إيرانية ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً ومرجعية في ایران التي تضم أربعة آلاف و818 باحثًا.

وقال  "أحمد فاضل زاده": إن عدد العلماء الذين تم الاستشهاد بهم بشكل كبير من مؤشرات المرجعیة العلمية في كل دولة وإن معهد الاستشهاد المرجعي والرصد العلمي والتكنولوجي للعالم الإسلامي(ISC)، باعتباره مؤسسة معترف بها دوليًا، مسؤول عن مراقبة ورصد العلوم والتكنولوجيا في إيران والمنطقة والدول الإسلامية وفي هذا الصدد، يقوم هذا المعهد كل عام بتحديد وتعريف الباحثين الأكثر استشهاداً ومرجعية في ایران والدول الإسلامیة.

وأضاف: للباحثات الإيرانيات مكانة خاصة في مجال المرجعية العلمية على المستوى الوطني والدولي وتشكل النساء الإيرانيات أكثر من 13% من الباحثين الذين يتم الاستشهاد بهم بشكل كبير في البلاد وفقاً لأحدث تقرير للمعهد.

وتابع قائلا:تم تصنیف 665 امرأة إيرانية ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً ومرجعية في ایران التي تضم أربعة آلاف و818 باحثًا. 

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