الحوثي:"حيتس" لا توفر الأمان للكيان

وتابع في تغريدة له " ألا سلمت أيدي الأبطال في الصاروخية ولا شلت أياديهم ولـ ‎غزة يستمر الإسناد من ‎يمن الإيمان".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت عن استهداف هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2.

استهداف تل أبيب بصاروخ يمني فرط صوتي

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وأكد البيان أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة ولم تنجح الدفاعات والمنظومات الاعتراضية في التصدي له.

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