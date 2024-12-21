٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85696025
T T
٠ Persons

سمات

الحوثي:"حيتس" لا توفر الأمان للكيان

٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85696025
الحوثي:"حيتس" لا توفر الأمان للكيان

طهران/ 21 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن"محمد علي الحوثي": فشل حيتس هو النصيب الأكبر و التطوير مستمر كما هو الفشل مستمر لأنظمة الدفاع الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية بفضل الله".

وتابع في تغريدة له " ألا سلمت أيدي الأبطال في الصاروخية ولا شلت أياديهم ولـ ‎غزة يستمر الإسناد من ‎يمن الإيمان".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت عن استهداف هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2.

استهداف تل أبيب بصاروخ يمني فرط صوتي

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وأكد البيان أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة ولم تنجح الدفاعات والمنظومات الاعتراضية في التصدي له.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .