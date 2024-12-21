الجهاد الإسلامي: نبارك ضربات أبطال اليمن ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، اليوم السبت، إن الشجاعة والثبات التي يبديها أشقاؤنا اليمنيون في نصرة شعبنا الفلسطيني، في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان المجرم، هي مدعاة فخر واعتزاز لكل أحرار العالم.

من جهتها باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مواصلة ضربات حركة الحوثي اليمنية، في قلب الكيان الصهيوني، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان اليوم السبت، إنها تثمن عالياً الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في اليمن الشقيق الاستمرار في إسناد شعبنا الفلسطيني والانتصار لمظلوميته.

وبينما أكدت حماس العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني؛ عبرت عن مباركتها وتقديرها للإخوة في أنصار الله على مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني، تضامناً وإسناداً لشعبنا في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على وسط كيان الاحتلال الصهيوني، بعيد إعلان جيش الاحتلال فشله في اعتراض صاروخ قرب تل أبيب، أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن قوات الحوثيين، استهدفتِ «هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ (تل أبيب) بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2»، مؤكدا أن الصاروخُ أصابَ هدفَه بدقةٍ ولم تنجحِ الدفاعاتُ والمنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له.

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