مؤسسة جهاد البناء اللبنانیة تقوم باحصاء الاضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي

كان للوكالة الوطنية للاعلام لقاء خاص مع كل من منسق الترميم العام المهندس حسين خير الدين ومدير المكتب الاعلامي في مؤسسة جهاد البناء الانمائية عادل احمد خير الدين.

وصنف خير الدين الاضرار الى ان هناك 3 انواع اضرار في المباني، الوحدات المتضررة، والوحدات المهدمة والوحدات التي بحاجة الى فحص انشائي، وهناك اضرار زراعية واقتصادية واضرار الاليات، واوضح بان حجم الاضرار لم يتم تقديره حتى الساعة، واكد بان حجم الاضرار اكبر بكثير من العام 2006، بالنسبة الى العام 2006 تضررت 130 الف وحدة وتدمرت 17 الف وحدة، واليوم العدد اكثر من الضعفين. واشار الى ان التعويضات ستشمل الاقسام المشتركة "الاصانصيرات خاصة"، وبالنسبة الى الابنية المتصدعة هناك فريق هندسة يكشف عليها ويفرزها، ويتم الان وضع خرائط للترميم، وبعد ترميمها ندفع تعويضات للمتضررين. وذكر بان هناك تنظيم للعلاقة بين المالك والمستاجر.

وذكر خير الدين، بانه بالنسبة الى الوحدات المتضررة خلال 3 اشهر ننهي ملف المسح والدفع، وفيما خص الاضرار الاقتصادية لا قرار في هذا الموضوع في الوقت الحالي. وافاد بانه تم تحديد قيمة المساعدات المالية التي سيتم تقديمها للأهالي وهي دفع ايجار منازلهم لحين عودتهم إلى ديارهم بعد انتهاء مرحلة الاعمار. وستقدم هذه المساعدات المالية تحت عنوان "بدل الإيواء"، وهي عبارة عن مساعدة ماليّة بقيمة 4000 دولار أميركي سنويًا للنازحين خارج العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية (بما يعادل 333 دولاراً أميركياً بشكل شهريّ)، ومبلغ 6000 دولار أميركي سنويًا ( أي 500 دولار شهريًا) ضمن بيروت والضاحية الجنوبيّة، إضافة إلى دفع مبلغ 8000 دولار أميركي كتعويض عن خسارة أثاث المنزل.

مسح الاضرار في الجبل وفي بيروت

واوضح خير الدين، باننا نمسح الاضرار في كل الاراضي اللبنانية دفعة واحدة، واليوم هناك اكثر من الف مهندس منتشر في الاراضي اللبنانية كافة عدا الحافة الامامية، واليوم مسحنا اكثر من 100 الف وحدة سكنية متضررة في 440 بلدة.

وذكر باننا انهينا تقريبا مسح الاضرار في الجبل وفي بيروت، وبدأ صرف الاموال للبيوت المهدمة.

وفيما خص السيارات والاليات، لفت خير الدين الى انه تم البدء باحصاء الاليات التي تدمرت، واليوم التوجه للتعويض على السيارات المنتجة فقط، كما يتم احصاء الخسائر الزراعية. واشار الى ان ايران هي التي ستمول الاعمار كما حصل في العام 2006.

من جهته، كشف عادل احمد مدير المكتب الاعلامي في مؤسسة جهاد البناء الانمائية، انه بالنسبة للكشف على الاضرار الزراعية مؤسسة جهاد البناء تعتبر الاضرار الزراعية لا تقل اهمية عن الاضرار العمرانية الانشائية خاصة مناطق الجنوب والبقاع من هنا شكلت جهاد البناء فريق كبير من خلال المراكز الموزعة في الجنوب والبقاع ايضا استحدثت مراكز جديدة لها لان اغلبية الاراضي الزراعية موجودة في الجنوب والبقاع من مهندسين زراعيين واطباء بيطريين وشمل الكشف العناوين التالية :

الاشجار المثمرة والحرجية ـ الزراعات الحقلية مثل البندورة والخيار وغيره ـالخيم البلاستيكية بالاضافة الى الثروة الحيوانية المواشي على انواعها الابقار ، الماعز وايضا الدجاج البلدي والزراعي وايضا موضوع الاسماك والمسامك مع قفران النحل والبط والاوز والحمام بالاضافة الى تجهيزات المزارع والمعدات الزراعية وقطافات الزيتون ومرشات المبيدات ومولدات الكهرباء بالاضافة الى الكشف على اضرار الالواح الشمسية وكابلات وانفرتر للمزرعة او اي مشروع زراعي وايضا البنية التحتية كشبكة ري وسياج وقنوات الري.

إن مؤسسة جهاد البناء تكشف من خلال استمارة من قبل المهندس او الطبيب البيطري وتسجل المعلومات بالتفصيل وتقدم الى لجنة للتدقيق ثم يتم التواصل مع المتضرر ويتم التعويض له حسب الاستمارة وقد باشرت مؤسسة جهاد البناء العمل منذ وقف اطلاق النار تقريبا بالقسم الزراعي.

وختم أحمد، بالتأكيد، نحن كمؤسسة جهاد البناء سواء على صعيد اعادة الكشف على الاضرار نوعد اهلنا الاسراع بالعمل فنحن نعمل اكثر من 18 ساعة لكي يعود اهلنا الى منازلهم باسرع وقت ممكن بالاضافة الى العمل بدون توقف بالمجال الزراعي لكي تدفع التعويضات للمزارعين الكرام وتعود العجلة الاقتصادية الزراعية والاقتصادية.

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