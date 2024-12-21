البابا فرنسيس يدين مقتل أطفال فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على غزة

واستنكر رئيس الفاتيكان، في تصريح له السبت، قسوة غارة جوية "إسرائيلية" أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من عائلة فلسطينية واحدة في قطاع غزة؛ وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع الجمعة.

وقال البابا فرنسيس أمام أعضاء في حكومة الفاتيكان : أمس، تعرّض أطفال للقصف، هذه قسوة وليست حربا؛ أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي.

وعادة ما، يتخذ البابا موقفا متحفظا من الأحداث العالمية في خطابه أمام أعضاء الفاتيكان الكاثوليك، لكنه شهود خلال الأشهر الأخيرة بمواقف منتقدة شديدة اللهجة والصراحة قبال جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

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المصدر / إ ف ب