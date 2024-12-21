٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85696464
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Dossier

البابا فرنسيس يدين مقتل أطفال فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على غزة

٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٩ م
رمز الخبر: 85696464
البابا فرنسيس يدين مقتل أطفال فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على غزة

طهران / 21 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- دان زعيم الكنيسة الكاثوليكية "البابا فرانسيس"، الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها عمل قاس.

واستنكر رئيس الفاتيكان، في تصريح له السبت، قسوة غارة جوية "إسرائيلية" أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من عائلة فلسطينية واحدة في قطاع غزة؛ وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع الجمعة.

وقال البابا فرنسيس أمام أعضاء في حكومة الفاتيكان : أمس، تعرّض أطفال للقصف، هذه قسوة وليست حربا؛ أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي.

وعادة ما، يتخذ البابا موقفا متحفظا من الأحداث العالمية في خطابه أمام أعضاء الفاتيكان الكاثوليك، لكنه شهود خلال الأشهر الأخيرة بمواقف منتقدة شديدة اللهجة والصراحة قبال جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر / إ ف ب

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