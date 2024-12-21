الرئيس الأذربيجاني يشكر بزشكيان لقاء دعمه لعضوية باكو في مجموعة "دي 8"

وافادت ارنا، ان "علييف" ابرقا ايضا الى رئيس جمهورية تركيا "رجب طيب أردوغان"، مشيدا بدوره الداعم لعضوية جمهورية أذربيجان في مجموعة "دي 8".

وكتب الرئيس الأذربيجاني في برقيته إلى الرئيس بزشكيان : أتقدم بخالص الشكر لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفخامتكم، ترشيح جمهورية أذربيجان كعضو في منظمة الدول الإسلامية الثماني النامية -(دي 8)، خلال اجتماع القمة الـ 11 للمنظمة، الذي عقد في 19 ديسمبر 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف علييف : إن الدعم الحازم لترشيح أذربيجان يعكس علاقاتنا الودية وتعاوننا القوي مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التحالف والتضامن فيما بيننا.

وتابع الرئيس الأذربيجاني : أنا على ثقة بأن جمهورية أذربيجان، وبالتعاون مع جميع الدول الأعضاء، ستساهم في دعم المبادئ الأساسية لـ (دي 8)، وتعميق التعاون في إطار هذه المنظمة، وتعزيز المصالح المشتركة، وتعزيز التضامن الإسلامي وتحويلها إلى قوة كبرى.

انتهى**9365 / ح ع **