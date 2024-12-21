جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني : يجب مواصلة نهج الإمام الخميني (ره) في دعم القضية الفلسطينية

وصرحت السيدة مصطفوی، مساء اليوم السبت خلال اللقاء مع عدد من أعضاء جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني بمحافظة كرمان (جنوبي البلاد)، أنه يجب التركيز اليوم على افكار الإمام الخميني (ره) ومدرسيته، لتجسيدها في أفعالنا وسلوكنا.

كما أشادت هذه الناشطة الايرانية المخضرمة، بالبرامج والخدمات التي يقدمها المواطنون من اهالي محافظة كرمان، لا سيما تضحيات وجهود القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، خدمة ودعما لتطلعات الشعب الفلسطيني المقاوم.

من جانبه، قال محافظ كرمان "محمد علي طالبي" : لقد اطلق على محافظة كرمان لقب "عاصمة المقاومة في العالم الإسلامي"؛ مبينا ان "هذه التسمية تتناغم بشكل كبير مع برامج وتطلعات جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وأضاف طالبي خلال اللقاء هذا : نحن المسؤولون في محافظة كرمان، نتطلع الى النجاح في القيام بدورنا الى جانب أهالي المحافظة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

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