٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:١٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85696566
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العميد جلالي : وضع توجیهات جديدة لمواجهة التهديدات ضد البلاد

٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:١٦ م
رمز الخبر: 85696566
العميد جلالي : وضع توجیهات جديدة لمواجهة التهديدات ضد البلاد

طهران / 21 کانون الأول / دیسمبر / ارنا - أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني "العميد غلام رضا جلالي"، وضع وتنفیذ توجیهات جديدة في سياق التصدي والمواجهة ضد التهديدات التي تحوم بالبلاد.

واكد العميد جلالي، في تصرح له الیوم السبت امام اجتماع مجلس الدفاع المدني بمحافظة اصفهان (وسط البلاد) : إن التماسك الوطني وتوحید المواقف ضد العدو، عنصران أساسيان في مكوّنات القوة الوطنية.

واضاف : إن تعزيز الاستعدادات الدفاعية والقضاء على نقاط الضعف، تاتي ضمن الأولويات الأساسية في مواجهة التهديدات.

كما أشار رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني، إلى "التهديدات الإقليمية والدولية"، قائلا : على صعيد الدفاع، نتبع 3 محاور رئيسية متمثلة، في "الحفاظ على التماسك الوطني"، و"تطوير الجهوزية ضد التهديدات"، و"تنفيذ المبادئ التوجيهية القانونية" عند المواجهة مع الحوادث المحتملة.

انتهی**2054 / ح ع **

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