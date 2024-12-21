رسالة القسام إلى سكان الأراضي المحتلة... أين ابن نتنياهو؟

ونشرت كتائب القسام، مساء السبت، صورة مرفقة برسالة، تظهر ابن رئيس حكومة الاحتلال "يائير"، بالتزامن مع خروج تظاهرات "إسرائيلية" للمطالبة بإبرام صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة.

وجاء في نص الرسالة التي نُشرتها القسام بثلاث لغات عربية وعبرية وإنجليزية، ان "يائير في ميامي بعيداً عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟!".

كما اشارت الرسالة الى صورة "يائير" المرفقة خلال استمتاعه على شاطئ البحر في ميامي الأمريكية، حيث يتواجد حاليا، وأيضا صورة رمزية لأسير صهيوني محتجز لدى كتائب القسام، وبما يؤكد على ان نتنياهو غير مهتم بمصير الاسرى.

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المصدر/شبكة راية الإعلامية