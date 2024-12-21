٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٠٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85696600
T T
٠ Persons

سمات

رسالة القسام إلى سكان الأراضي المحتلة... أين ابن نتنياهو؟

٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٠٧ م
رمز الخبر: 85696600
رسالة القسام إلى سكان الأراضي المحتلة... أين ابن نتنياهو؟

طهران / 21 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في رسالة مصورة إلى سكان الأراضي المحتلة وعائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة، حذرت من تجاهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بمصير الأسرى، بينما يقضي ابنه فترة استجمام في شواطئ ميامي؛ متسائلة "اين هو ابن نتنياهو؟!".

ونشرت كتائب القسام، مساء السبت، صورة مرفقة برسالة، تظهر ابن رئيس حكومة الاحتلال "يائير"، بالتزامن مع خروج تظاهرات "إسرائيلية" للمطالبة بإبرام صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة.

وجاء في نص الرسالة التي نُشرتها القسام بثلاث لغات عربية وعبرية وإنجليزية، ان "يائير في ميامي بعيداً عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟!".

كما اشارت الرسالة الى صورة "يائير" المرفقة خلال استمتاعه على شاطئ البحر في ميامي الأمريكية، حيث يتواجد حاليا، وأيضا صورة رمزية لأسير صهيوني محتجز لدى كتائب القسام، وبما يؤكد على ان نتنياهو غير مهتم بمصير الاسرى.

انتهى**9365

__________________________

المصدر/شبكة راية الإعلامية

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .