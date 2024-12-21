المقاومة الفلسطينية تكمن للاحتلال في جباليا...عملية مركّبة واشتباك من مسافة صفر

وقالت إن المجاهدين اقتحموا بعد ذلك منزلاً تحصّنت فيه قوة احتلال راجلة، وأجهزوا على جنديين من أفرادها، عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر، وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وتمكن مجاهدو كتائب القسّام من إلقاء عدد من القنابل اليدوية، إسرائيلية الصنع، في اتجاه تجمع للجنود في جوار ناقلة جند، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إنّها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في منطقة الخلفاء والعلمي، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الميادين في قطاع غزة، مساء السبت، بوقوع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، في منطقة العلمي، في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

ويوم الجمعة، أعلنت القسام تنفيذ "عملية أمنية معقدة"، أشارت فيها إلى تمكُّن أحد مجاهديها من الإجهاز على قناصٍ إسرائيلي وجندي يساعده، من مسافة صفر، في مخيم جباليا.

وقالت القسام إن "المجاهد نفسه تنكّر، بعد ساعة من الحدث، في زي جنود الاحتلال، وفجّر نفسه في قوة صهيونية مكوَّنة من 6 جنود، عبر حزام ناسف".

وتحدّث "جيش" الاحتلال عن إصابة جندي إسرائيلي من لواء "غفعاتي" بجروح خطيرة، بعد وقوع "حادث عملياتي"، جنوبي الأراضي المحتلة.

انتهى ** 2342