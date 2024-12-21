عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء والحديدة

وأفاد مراسل "المسيرة" عن تعرض العاصمة صنعاء لغارات عدوانية أمريكية بريطانية بالتزامن مع سماع هدير طائرات العدوان في الأجواء.

وقال وزير الخارجية جمال عامر أن أي دولة تساند الكيان الصهيوني في العدوان على اليمن ستصبح شريكة وتتحمل تبعات قرارها.

وأفاد مراسل طالمسيرة" في الحديدة بعدوان أمريكي بريطاني على جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة بعد العدوان الذي شنه العدو الأمريكي البريطاني على صنعاء بساعات.

وأكد ناطق حكومة التغيير والبناء هاشم شرف الدين أن من الواضح أن الأميركيين لم يتعلموا من أخطائهم وسيستمرون في حصاد الإذلال على أيدينا نحن اليمنيين.

وكانت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية قد تعرضتا يوم الخميس لسلسة غارات عدوانية إسرائيلية استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأفادت مصادر محلية أن القصف على الحديدة أسفر عن شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية.

يتبع..