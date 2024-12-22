الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان ويطالب بإخلائه

واوضح أبو صفية في تصريح صحفي، أن الاحتلال طالب الإخلاء باتجاه مستشفى الإندونيسي في جباليا، مشيرًا إلى أن الظروف غير مهيأة للإخلاء نظرًا لعدم وجود سيارات إسعاف لنقل المرضى والمصابين.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الصحة الفلسطينية العالم بتحمل مسؤولياته إزاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وحماية الطواقم الطبية والمرضى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي مساء السبت: هناك حالياً قصف مكثف و عنيف جدا على المستشفى، يحدث بطريقة غير مسبوقة وبدون أي سابق انذار على قسم الرعاية والحضانة.

وأكدت أن القصف يتم بالقنابل المتفجرات ونيران الدبابات، مستهدفاً المستشفى مباشرة بينما الطواقم الطبية داخل أقسامه.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية للجزيرة: الهجوم الذي يتعرض له المستشفى الآن لم يشهده منذ 70 يوما

وأضاف: نحمل العالم مسؤولية صمته عما يجري للمستشفى من إبادة، منبها إلى أن نيران القناصة اخترقت الجدران وأصابت ما تبقى من معدات طبية.

وأكد تدمير المعدات الطبية بعد تعرضها لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، منبها إلى أن آلية قتل جديدة يشهدها المستشفى الآن وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء.

وحمّل العالم المسؤولية عما يحدث لنا، ونطالبهم بتحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناتنا من غير المقبول أن يبقى العالم صامتاً وغير قادر على حماية المنظومة الصحية.

وقال: نحن نتعرض للهجوم أمام أعين الجميع، بينما يشاهد العالم بأسره، ومع ذلك لا يتدخل أحد في مواجهة هذه الهمجية.

انتهى ** 2342