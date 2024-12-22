وزير الخارجية اليمني: داعمو الكيان الصهيوني يتواطؤون في العدوان على صنعاء

وكتب جمال أحمد عامر في تغريدة له على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس": من باب من أنذر فقد اعذر فان أي دولة تساند الكيان الصهيوني في عدوانه على اليمن بأي طريقة كانت فأنها ستصبح شريكة وتتحمل تبعات قرارها حينذاك ستعلم أي خطيئة اقترفتها بينما هي تدفع ثمن إسناد حرب إبادة ابناء غزة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين: أما الكيان المربك الذي يتحدث عن بنك أهداف فقد أثبت فشله باستهداف المستهدف.

هذا وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا مساء أمس السبت عدواناً على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء وذلك بالتزامن مع عدوان مشابه على ميناء الحديدة.

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