اليمن: الأميركيون لم يتعلموا من أخطائهم

وكتب هاشم أحمد شرف الدین في رسالة على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس"، من الواضح أن الأميركيين لم يتعلموا من أخطائهم وسيستمرون في حصاد الإذلال على أيدينا نحن اليمنيين.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): إن قواتها نفذت ضربات جوية دقيقة على منشأة لتخزين الصواريخ وأخرى قيادة وسيطرة في صنعاء.

وأضافت "سنتكوم" في بيان لها عبر منصة "إيكس"، أنها نفذت هذه الضربات لـ"تعطيل وتقليص عمليات اليمنيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

كما تحدثت "سنتكوم" عن إسقاط عدد (لم تذكره) من الطائرات بدون طيار الهجومية التابعة لليمنيين، وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر.

وأوضحت أن هذه الضربات والعمليات شاركت فيها أصول تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك طائرات F/A-18، دون ذكر أي مشاركة بريطانية فيها.

هذا وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا مساء أمس السبت عدواناً على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء وذلك بالتزامن مع عدوان مشابه على ميناء الحديدة.

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