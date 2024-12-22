قائد الثورة الاسلامية : التشكيك من مهام العدو الأساسية ونحتاج اليوم الى توضیحه

وخلال لقائه حشداً من قراء مدائح ومراثي أهل البيت(ع) بمناسبة ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) اليوم الاحد في طهران، اوضح قائد الثورة الاسلامية بأن توضيح قضايا اليوم مهمة بالغة الأهمية، ويمكن لقراء مدائح ومراثي أهل البيت(ع) ان يقوموا بدور بارز ومهم في هذا الصدد.

واشار سماحته الى ان أهم ما قامت به السيدة فاطمة الزهراء (ع)، كان التبيين وان ذكر مناقب أهل البيت النبي(ص) یتم من خلال اتباع السيدة فاطمة الزهراء(ع) في رسالة التبيين هذه.

وصرح قائد الثورة الاسلامية "ان خطة أمريكا للسيطرة على الدول هي أحد أمرين؛ إما خلق الاستبداد أو اثارة الفوضى. وقد خلقت امريكا وحلفائها الفوضى في سورية والآن يتوهمون بانهم انتصروا."

وأضاف الامام الخامنئي: "مخطئ من يكرر أن إيران خسرت قواتها بالنيابة لأننا لا نمتلك قوات بالنيابة من الأصل وإذا أردنا يوما القيام بأمر ما فإننا لا نحتاج لقوات بالنيابة".

وتابع: "عنصر أمريكي لمح الى ان الامريكيين يساعدون من سيقوم بأعمال الشغب في ايران، ولكن هؤلاء الحمقى مخطئون لانه وبالتأكيد سوف يسحق الشعب الإيراني كل من أراد ان يقبل بان يصبح مرتزقة لامريكا".

وتوقع سماحته "ان تؤدي الاحداث في سورية الى ظهور مجموعة من الشرفاء الاقوياء، لان ليس لدى الشباب السوري ما يخسره،وما عليه فعله هو الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه، وبالتأكيد فإن مستقبل المنطقة سيكون افصل من واقعها الحالي."

يتبع**